В Киеве заявили о подготовке переворота окружением Зеленского

Заговор с целью переворота зреет в окружении Владимира Зеленского. Ключевая фигура противостояния - первый вице-премьер Михаил Федоров, пишет украинское издание "Страна".

Источники издания утверждают, что Федоров - последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая сохраняет на него значительное влияние - через голову главы офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, именно Федоров в июле сыграл решающую роль в убеждении Владимира Зеленского "сдать назад" и вернуть полномочия НАБУ и САП.

Таким образом, в Киеве сложился мощный альянс, недовольный Ермаком. В него входят антикоррупционные органы, западные партнеры и часть оппозиции. После провальной попытки Ермака подчинить себе НАБУ и САП этот альянс ищет фигуру, способную стать альтернативой руководителю офиса президента.