Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского

Дональд Трамп во вторник примет глав нескольких государств. О планах президента США сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Reuters.

Один из тех, с кем Трамп проведет переговоры, — президент Украины Владимир Зеленский.

Также американский лидер встретится с главами Аргентины и Катара.

Встречу с Дональдом Трампом ранее анонсировал сам Владимир Зеленский. По его словам, они намерены провести переговоры на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский также не исключил встречи первых леди Украины и США. Как ожидается, они обсудят гуманитарные вопросы.