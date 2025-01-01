Коровы в полоску и пьяные летучие мыши: за что вручили Шнобелевскую премию в 2025 году

Существует большой мир, в котором обитает большая наука - фундаментальная, прикладная... А есть мир, в котором наукой занимаются такие персонажи, что темы их исследований вызывают оторопь. В Бостонском университете прошло вручение знаменитой Шнобелевской премии!

Первый приз – в области безопасности - получила Триши Пасрича из медицинского центра Beth Israel Deaconess. Она провела доскональное научное исследование и одарила мир истиной: "зависать" в туалете с мобильным телефоном - вредная привычка, ведёт к геморрою.

После музыкальной паузы объявили лауреатов премии по биологии. Японцы провели такое исследование, которое мало кто мог придумать: "Коровы, раскрашенные в полоски, как зебры, могут избежать нападения мух".

Они перекрасили коров в зебр и вот — сенсация! Полосатых коров отказывались кусать мухи, коровы не отвлекались на махание хвостом, и сосредоточились на жевании травы и давали больше молока.

Дальше – ещё лучше. Американский ученый Уильям Бин получил Шнобелевку за постоянный анализ одного из ногтей на руке на протяжении 35 лет. Исследователи Ротем и Даниэль Нафталовичи и их коллега Фрэнк Гринуэй получили премию за исследование "тефлоновой диеты". Да-да! В еду добавляли тефлон, тот, которым покрывают сковородки. Теперь это низкокалорийный наполнитель для сытости. Эксперимент провели на мышах, которые скинули 30 процентов веса за полтора месяца.

В этом году обошлось без экспериментов на собаках. Группа биологов из Колумбии, Германии и Израиля решили подпоить летучих мышей и отправить их в полёт. Трезвые собратья обогнали хмельных сородичей, у пьяных мышей и эхолокация работала хуже. Эксперимент из серии "на себе не проверять". Хотя почему бы нет? Голландцы напоили немецких студентов и выяснилось, что алкоголь действительно развязывает язык. Трещали на голландском, как на родном.

Получили по Шнобелевке итальянцы и поляки. Одни нашли идеальную формулу соуса для макарон. Другие проверили, что будет, если говорить человеку, что он умный. Наука снова совершила крупный шаг вперёд. В направлении, где в действительности всё не так как на самом деле.