Трамп ознакомился с предложениями Путина по ДСНВ

Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений в течение года. Как сообщает Reuters, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности 22 сентября заявил: Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, после его истечения. В дальнейшем решение о сохранении добровольных самоограничений будет приниматься на основе анализа обстановки.

Российский лидер считает, что такой шаг создаст благоприятную атмосферу для дальнейшего диалога с США. Путин, в то же время, отметил, что стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать из-за деструктивных действий Запада.