Израиль предпочел празднование Нового года заседанию Совбеза ООН по Газе

Запланированное на 23 сентября заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в секторе Газа, пройдет без делегации Израиля. Израильский постпред при всемирной организации Дани Данон объяснил это тем, что израильтяне отмечают в этот день праздник Рош ха-шана - Новый год по еврейскому календарю.

Данон назвал решение назначить заседание Совбеза на эту дату лицемерием по отношению к делегации Израиля. Израильский постпред утверждает, что Тель-Авив предварительно уведомил Совет, что заседание приходится на еврейский праздник, однако дату не изменили.

Представитель Израиля сопроводил заявление копией своего официального письма, направленного действующему председателю СБ ООН Ким Сан Чжину. По словам Данона, одностороннее обсуждение, проведенное в еврейский праздник - еще одно доказательство лицемерия ООН, передает ТАСС.