Собянин сообщил о сбитых над Москвой украинских беспилотниках

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника ВСУ над Москвой. По предварительной информации, повреждений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин сообщил в MAX об атаке семи украинских дронов на столицу. Позже стало известно о двух новых беспилотниках, уничтоженных над столичным регионом.

Таким образом, по данным мэра Москвы, общее число атаковавших столицу дронов ВСУ достигло одиннадцати. По предварительной информации, повреждений нет. На местах происшествий работают экстренные службы.