Супруге Макрона придется пройти экспертизу на гендерную принадлежность

Супруге президента Франции Брижит Макрон придется пройти независимую экспертизу, чтобы подтвердить свою первоначальную половую принадлежность. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По словам Оуэнс, это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательств по требованию суда не позволяет Брижит просто "предоставить данные", заявила Оуэнс изданию Daily Mail.

Ранее адвокат четы Макрон Том Клэр заявил, что они готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной. Однако американская журналистка настаивает, что доказательства должны быть проверены в независимом порядке. Она требует прохождения Брижит проверки у независимого врача и доступа к ее медицинской карте.