ВС России нанесли мощный удар по аэропорту ВСУ под Одессой

ВС России нанесли мощный удар по аэродрому Школьный под Одессой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как передает Лебедев со ссылкой на очевидцев, взрыв прогремел мощный. Предполагают, что поражен цех, где собирают беспилотники. Также там расположен склад ракет РСЗО – однако, если бы было попадание в это хранилище, фейерверк был бы ярче. Кроме того, этой воздушной гаванью пользуются ВСУ.

Также подполье из Николаева сообщило о прилете баллистики. Попали куда-то очень удачно. По словам очевидцев, бабахнуло так, что задрожали стены. О последствиях удара информации пока нет.