Отец Юры Борисова умер от рака

В семье Юры Борисова произошло страшное горе — умер отец актера Александр. Трагедия произошла на днях, а сегодня семья простилась с мужчиной.

О смерти папы Юры Борисова сообщает "СтарХит". Источники издания утверждают, что мужчина в последние годы тяжело болел. Скончался он в больнице в Балашихи. По предварительной информации, причиной смерти стала онкология.

Чтобы попрощаться с отцом, актер специально прилетел со съемок. Александра кремировали, похороны прошли 22 сентября. На церемонии присутствовали всего несколько человек.

Подтверждения информации о смерти отца Борисова пока нет.

Известно, что папа Юры Борисова работал учителем физкультуры и труда, затем электриком и сантехником.