Силы ПВО России уничтожили 81 украинский дрон

22 сентября с 15:00 по московскому времени до 23 сентября 00:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 23 сентября заявили в Минобороны.

Сообщается, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении 19 вражеских БПЛА над Москвой с вечера 22 сентября.