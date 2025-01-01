Эрдоган: НАТО следует взять пример с Турции в вопросе отношений с Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО стоит взять пример с Турции в выстраивании отношений с Россией и Украиной. Об этом 23 сентября он заявил в интервью Fox News.

"НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине", — отметил он.

Он добавил, что не сильно верит, что конфликт на Украине скоро завершится.

В начале 2025 года Эрдоган заявлял, что Турция рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году. Позже в Стамбуле прошли три раунда прямых российско-украинских переговоров.