Российская система противовоздушной обороны сорвала очередную серию попыток киевского режима атаковать Россию при помощи беспилотников. Об этом рассказали во вторник, 23 сентября, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем официальном Telegram-канале, с полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Украинские националисты пытались ударить дронами по территориям Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные Силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил разработать курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. При разработке курса предписано учитывать имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.