Еще несколько европейских стран признали Палестину

Число сторонников независимости Палестины возросло. На специальной конференции в штаб-квартире ООН о признании палестинского государства официально объявили лидеры Франции, Бельгии, Люксембурга, Монако и Мальты.

Обсуждение вопроса будет продолжено в рамках общих прений. В течение недели с трибуны Генассамблеи выступят главы государств и правительств, министры иностранных дел.

Сегодня на тему ближневосточного конфликта намерен высказаться президент США, который остаётся союзником Израиля. Сейчас не признают право Палестины на самоопределение либо воздерживаются лишь 37 из 193 государств-членов ООН.