Подразделения ВС России нанесли удар по командному пункту 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области.

Расчет БПЛА "Герань-2" ликвидировал часть офицерского состава и военной техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Накануне FPV-дрон ударил в Константиновке по пикапу, в котором ездил бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Виктор Сикоза.

ВС России в ответ на гражданские атаки регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что наши военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.