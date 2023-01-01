Приставы взыскали со Смольянинова* задолженность по штрафам

Исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова* закрыты после погашения им задолженности.

Артист оплатил имеющуюся задолженность, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. В качестве меры воздействия был арестован его автомобиль.

В общей сложности взыскивалось более 159,7 тысячи рублей. По большей части это штрафы за нарушение ПДД и исполнительные сборы по ним, уточняет ТАСС.

Кроме того, за актером значился штраф за дискредитацию Вооруженных сил России и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тысячи рублей.

После начала спецоперации Артур Смольянинов* покинул страну и начал открыто критиковать Россию. В 2023 году его признали иноагентом и экстремистом.

Басманный суд заочно арестовал актера. Он обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России". В октябре 2024 года его объявили в федеральный, а затем в международный розыск.

признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов