Певица Миа Бойка лишилась миллионов

Несчастье произошло с Миа Бойка в Турции. В одном из отелей артистку обворовали, едва она покинула номер.

В частности, злоумышленники украли самое ценное: бриллиантовый крест, золотые серьги и кольца, спрятанные в бархатном мешочке. В общей сложности Миа Бойка осталась без ювелирки на семь миллионов рублей, передает Mash.

Пока преступника не нашли.

Напомним, что год назад Миа Бойка попала в скандал. Она публично пристыдила девочку в костюме кошки. После чего случился неприятный инцидент: одна из зрительниц плюнула ей в лицо со словами: "Гори в аду!".

Отметим, что сама Миа неожиданно отреагировала на такой наскок. Она не стала устраивать скандала, а спокойно попросила салфетку. Артистка подчеркнула, что не считает себя виноватой в ситуации, и продолжает демонстрировать неприятие квадробинга. По ее мнению, модное течение никак не развивает детей, а, наоборот, заставляет деградировать.