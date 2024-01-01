Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид (сменила имя на Александра Тара МакКейб) получила гражданство Российской Федерации. Указ такого содержания подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 22 сентября, МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки, принята в гражданство Российской Федерации.

Тара Рид работала помощницей Байдена в бытность его сенатором. Она обвинила бывшего шефа в сексуальных домогательствах, хотя политик отвергал обвинения. В феврале 2024 года с Тарой Рид пообщался журналист и телеведущий Такер Карлсон, приезжавший в Москву для интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

Российское гражданство получил и американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики два года помогал российским военным. Новоявленный россиянин заявил, что еще десять лет назад ощутил, что "Россия — это не только мой дом, но и моя семья".