Константин Лавроненко сообщил о пополнении в семье: "Я с нетерпением ждал этого момента"

У известного актера Константина Лавроненко радость. Прославленный артист стал дедушкой. Единственная дочь Ксения в начале сентября родила первенца. Радостной новостью с журналистами поделился сам актер.

"У Ксюши родился мальчик, назвали Павлом. Я с нетерпением ждал этого момента. Надеюсь, буду хорошим дедом", - сообщил Лавроненко.

Актер вспомнил, как сам впервые стал отцом. По словам артиста, он хоть и работал много, но старался уделять семейным делам и дочери максимум внимания.

"Когда у меня появилась дочь, я, хоть и много работал, старался все успеть, как можно больше участвовать в ее жизни. Помню, приезжал после съемок поздно, тер на терке мыло, стирал пеленки. Дети ведь так быстро растут, хочется почувствовать и прожить каждый период их взросления, ничего не пропустить", - поделился актер.

Ксения Лавроненко получила два образования. Она отучилась в МГИМО, а затем пошла по родительским стопам и тоже стала артисткой. Сейчас она является приглашенной актрисой театра Пушкина. В 2020 году Ксения вышла замуж за актера Владимира Зиберева, сообщает Starhit.