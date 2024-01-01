Потерпевшие по делу о теракте попросили арестовать имущество владельцев "Крокуса"

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в торгово-развлекательном центре "Крокус сити холл", который был совершен в марте 2024 года, просит следствие наложить обеспечительные меры на активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом рассказал во вторник, 23 сентября, адвокат Игорь Трунов.

Как пояснил юрист в комментарии ТАСС, ходатайство было подано "с целью обеспечения прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного преступлением" по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трунов подчеркнул, что ходатайство в отношении имущества владельцев компании Crocus Group, АО "Крокус", ЧОП "Крокус профи", АО "Крокус интернешнл" принято следствием.

Еще в апреле 2024 года в Следственный комитет было направлено заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев "Крокус сити холла". Заявителями выступали 11 человек из числа потерпевших при теракте.

Между тем пострадавшим в "Крокусе" отказали в выплате страховки. Представитель страховой компании пояснил, что в договор добровольного страхования ответственности, заключенный владельцами торгово-развлекательного центра "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, не был включен риск террористического акта.