Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова скептически оценила утверждения президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать республику для "нападения на Одесскую область".

По словам Санду, потенциальная победа пророссийских сил на парламентских выборах в Молдавии, которые запланированы на 28 сентября, якобы "угрожает суверенитету страны" и может открыть путь "российскому вторжению в Одесскую область".

Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости эти голословные обвинения, охарактеризовала их лаконично: "Паранойя".

Ранее российская Служба внешней разведки разоблачила планы Запада по использованию Молдавии в военных целях. В спецслужбе рассказали, что в Брюсселе уже решено ускорить трансформацию Молдавии в "передовой плац­дарм" НАТО на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине.

Глава СВР Сергей Нарышкин предупреждал, что президент Молдавии Майя Санду играет с огнем — так он охарактеризовал действия молдавского лидера в свете последних событий с главой Гагаузской автономии. Евгении Гуцул дали семь лет тюрьмы по надуманным обвинениям.