Дочь съехала от Даны Борисовой и закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва

В конце августа единственной дочери ведущей Даны Борисовой Полине исполнилось 18 лет. По такому случаю была организована вечеринка, на которой отметился Дмитрий Дибров. Тогда эта новость стала сенсацией. Известный ведущий вышел в свет на фоне скандала с разводом и изменой его четвертой жены Полины.

А сейчас выяснилось, что у наследницы Даны Борисовой роман с продюсером Дмитрия Диброва. Об этом сообщила сама Полина. "Я сейчас встречаюсь с мужчиной, который в два раза меня старше. Это продюсер Дмитрия Диброва. Мы очень давно знакомы, как-то это случайно получилось. Как отнесся папа? Он еще не в курсе. Мы сегодня первый день, как начали наши отношения. Сегодня утром", - рассказала дочь Даны Борисовой.

По словам Полины, они познакомились несколько лет назад на съемках рекламы. И если раньше она не рассматривала его как мужчину, то теперь все изменилось. "Ну, влюбилась девочка, так бывает", - с улыбкой отметила Полина.

Она рассказала, что избранник щедр и одаривает ее подарками. Как предполагает Starhit, речь идет о 35-летнем продюсере Артуре Якобсоне.

С матерью Полина не общается и даже съехала от нее. Родственницы поссорились во время отдыха и так до сих пор не помирились. Полина рассказала, что предприняла первые шаги, чтобы улучшить отношения, но Дана Борисова их отвергла.