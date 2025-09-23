ЦБ приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей

Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей – она будет в сиренево-фиолетовых тонах.

При разработке ЦБ намерен придерживаться привычной для россиян цветовой гаммы купюры образца 1997 года. Это поможет легко распознавать номиналы, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

"Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница", - рассказал он.

На купюре будет изображен Северо-Кавказский федеральный округ и город Пятигорск. Уже сформирован предварительный список достопримечательностей, которые изобразят на банкноте. Окончательное решение будет принято в конце сентября, его вынесут на общественное онлайн-голосование.

Ранее в России обновили банкноты номиналом пять тысяч рублей и сто рублей. На очереди – 50, 500 и 1000 рублей.