Еще два беспилотных летательных аппарата украинской армии ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом рассказал во вторник, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин в мессенджере Max, ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два таких аппарата, летевших на Москву.

На месте падения обломков сбитых дронов работают сотрудники экстренных служб.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

Тем временем польские власти продолжают обвинять Россию в якобы нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Однако Минобороны России подчеркнуло, что объекты для поражения в Польше при массированном ударе по предприятиям украинского ВПК не планировались.