Маша Распутина вышла замуж и показала фото со свадьбы

Маша Распутина опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в пышном свадебном платье с супругом Виктором Захаровым.

"Будьте счастливы! Я Вас люблю!" - коротко подписала публикацию артистка.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Снимок стал сенсацией. В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах, но некоторые интернет-пользователи высказали недоумение, потому что считали, что Распутина и Захаров в браке уже много лет.

Но оказалось, что это не так. В 1999 году артистка обвенчалась со своим избранником, но до ЗАГСа пара так и не добралась. Дело в том, что Виктор Захаров на тот момент был официально женат. Супруга Елена не давала ему развода. Ситуацию осложнял процесс раздела имущества. Жена претендовала на долю от дома на Рублевке. Дело дошло до суда.

И лишь сейчас Распутина и Захаров наконец поженились. "Это было недавно. Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали все скрытно. Своих друзей и близких позвали", - рассказал Виктор Захаров Starhit.