Без вашей помощи болезнь не победить: зрители ТВЦ продолжают собирать средства для маленькой Марьяны

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летней Марьяны Шильниковой. Чуть больше месяца назад мы рассказывали историю девочки и её упорной борьбы с нейробластомой правого надпочечника. Марьяна перенесла операции по удалению опухоли и метастазов, тяжёлые курсы химиотерапии. И продолжает стойко держаться! Но время сейчас играет против ребёнка. Смертельная болезнь не отступает. И единственный шанс на выздоровление - терапия современным противорецидивным препаратом. Это последняя надежда на жизнь! Но стоит лекарство баснословных денег - более 16 миллионов рублей. С вашей помощью уже удалось собрать большую часть необходимой суммы, но требуется еще свыше 5 с половиной миллионов рублей.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Без лекарства Марьяне не победить смертельную болезнь.

Даже играя на площадке, Марьяна словно торопится впрок получить впечатления. Что такое беззаботное детство – долгие годы недоступное и даже запретное – девочка узнаёт только сейчас. В семье уже привыкли жить сегодняшним днем. Марьяна борется со смертельным диагнозом - нейробластомой правого надпочечника. С 4 лет девочка словно ходит по краю, балансируя между ремиссией и обострением. И хотя опухоль удалили, смертельная болезнь продолжает угрожать: случившийся рецидив чуть было не стоил девочке жизни.

"Наутро она просыпается и говорит мне: "Мама, я не могу встать. Я не чувствую ног". Я сразу поняла, что это снова оно", - говорит мама Марьяны Екатерина Сенькина.

Марьяна перестала ходить из-за метастаза в позвоночнике. Его удалили. Но случилось поражение костного мозга. Потребовалась трансплантация. Этот этап Марьяна тоже стоически выдержала. Химиотерапия и поддерживающее лечение. И вот – долгожданная победа. Ремиссия. Но чтобы она была стойкой, необходимо подобрать к болезни практически волшебный ключик.

"Это может быть наш последний шанс. Потому что нашли вот препарат, который нам подходит. Именно для Марьяны", - говорит мама девочки.

Новейшее противорецидивное лекарство защитит измученный болезнью детский организм. Марьяна сможет жить! Полноценно. Но стоимость поддерживающей терапии космическая - более 16 млн рублей! С вашей бесценной помощью удалось собрать большую часть. Прямо сейчас девочка на финишной прямой к самой главной победе в её жизни. Родители просят не проходить мимо страшной беды.

"У нас в семье таких денег нет. Последняя надежда - попросить помощи у людей, у неравнодушных, и очень конечно надеемся, что нам помогут", - говорит мама.

Времени, увы, почти нет. Малейшее промедление сейчас чревато рецидивом. Его девочка может уже не пережить.

"Надежда всегда есть, главное верить, надеется и я думаю все получится, тем более, если общими силами", - говорит мама.

Месяц назад Марьяне исполнилось 10 лет. Свой первый юбилей она встретила дома, а не в больнице. И больше всего на свете мечтает об одном - чтобы заветная ремиссия никогда не заканчивалась.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Марьяны Шильниковой, программа 2350