На севере Италии реки вышли из берегов после ливней: есть пострадавшие

Непогода бушует на юге европейского континента. В Италии мощные ливни привели к оползням и масштабным наводнениям. В эпицентре оказалась Ломбардия. Движение на улицах городов перекрыли бурлящие потоки. Один человек пропал без вести, из опасных районов эвакуируют жителей.

Для севера Италии непогода обернулась настоящим ЧП. Из-за прибывающей воды вышли из берегов реки Севезо и Ламбро. Ну а дальше как по цепочке: перебои с электроснабжением, оползни. На участке трассы "Лариана" под завалами оказалась машина. Обломки горных пород перекрыли движение в коммуне Колонно. Из школ и университетов спасатели эвакуировали учеников и студентов.

Причиной непогоды стал атлантический циклон, который пришёл из Франции. Проливные дожди обрушились на регион Ломбардия - за 7 часов там выпало около 100 мм осадков. Объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Оползень перекрыл местную железнодорожную линию. С последствиями мощных ливней борются сотрудники гражданской обороны Пьемонта. В долине Валь-ди-Сузе обрушились два моста, порядка 50 человек оказались отрезаны от соседних деревень. Почти сутки ищут женщину, которую унесло потоками воды.

Помимо парализованного автомобильного движения, в Милане оказались затоплены и железнодорожные пути. Дожди, начавшиеся в канун Недели Моды, сорвать показы, конечно, не могут, но лоска и блеска у одной из мировых столиц фешн-индустрии явно поубавилось. Затоплены подвальные помещения жилых домов, дороги люди переходят вброд. В центре города уровень воды достиг полуметра. Чтобы она не пробралась в рестораны и магазины, подходы к ним укрепили мешками с песком.

Экстренные службы откачивают воду и убирают мусор с перекрытых дорог. Горожан эвакуируют с крыш автомобилей и жилых домов, достают из затопленных подземных переходов, - выезды экстренных служб исчисляются сотнями. Спасатели ждут, когда дождь прекратится, чтобы окончательно ликвидировать последствия.