Мошенники начали маскироваться под службы дезинсекции

Злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана доверчивых граждан — теперь мошенники прикидываются сотрудниками служб дезинсекции. Об этом предупредил во вторник, 23 сентября, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как рассказал парламентарий в интервью ТАСС, объявления возле подъездов часто являются уловкой мошенников, маскирующихся под городские службы дезинсекции — так они завлекают клиентов. При этом четких фиксированных цен у таких дезинсекторов нет, что позволяет им значительно увеличить цену и не нести ответственности за заявленную стоимость.

Кошелев призвал проверять реквизиты компании и требовать заключение договора с фиксированной ценой до начала работ. Тем, кто столкнулся с явным мошенничеством, нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы и пожаловаться в Роспотребнадзор.

Ранее россиян предупреждали, что преступники рассылают россиянам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Доверчивым гражданам сулят "увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки" и "новый бонус для пенсионеров".

Чтобы не остаться без денег, важно сохранять бдительность и рассудительность. В МВД перечислили самые распространенные кодовые фразы, которые помогут определить мошенников. Злоумышленники пытаются заставить жертву сильно нервничать, чтобы она не могла рассуждать здраво.