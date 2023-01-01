ФСБ задержала отца и сына за серию диверсий с 2023 года

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Самарской области двух мужчин по подозрению в совершении диверсий с 2023 года.

Злоумышленниками оказались отец и сын 1970 и 1992 годов рождения. Следствие установило, что они причастны к подготовке и совершению диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры региона.

По данным ФСБ, сын выехал за границу, где через мессенджер связался с украинским куратором и взять у него задание. Вернувшись на родину, он привлек к "работе" отца, разделявшего антироссийские взгляды.

Самарцев задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару. При них было 13,5 килограмма взрывчатки, компоненты для СВУ и три квадрокоптера, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело о незаконных обороте и изготовлении взрывчатных веществ. Решается вопрос о возбуждении дел по статьям о диверсии, участии в деятельности террористической организации и госизмене.

Ранее сотрудники ФБС разгромили агентурную сеть СБУ в Санкт-Петербурге и предотвратили теракт.