Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом рассказали во вторник, 23 сентября, в пресс-службе казахстанского политика.

Встреча Токаева и Зеленского состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили, в частности, украинский кризис и пути выхода из него.

Президент Казахстана указал своему визави на необходимость в сложившейся непростой ситуации продолжать дипломатическое взаимодействие, чтобы найти пути решения конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее Токаев подчеркивал, что невозможность победить Россию военным путем связана с ее оборонным потенциалом и историей, а также с огромной поддержкой политики главы государства Владимира Путина со стороны граждан.

Российские власти не раз напоминали, что считают предпочтительным дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине. Однако с учетом нежелания киевского режима и его западных доноров договариваться мирно Москва готова добиваться целей специальной операции военным путем.