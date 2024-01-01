Появление дронов у аэропорта Копенгагена поставило в тупик датскую полицию

Правоохранительным органам Дании до сих пор неизвестно, кто стоит за появлением летающих беспилотников над аэропортом Копенгагена. Такое признание сделали во вторник, 23 сентября, в датской полиции.

Накануне вечером штатная работа аэропортов Копенгагена и Осло была нарушена из-за сообщений о появлении рядом с воздушными гаванями дронов. Кто стоял за этим — неясно. Несколько десятков рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен заявил о начале "интенсивного расследования" при сотрудничестве властей Дании и Норвегии.

Однако, как сообщает Reuters, до сих пор скандинавские правоохранители не знают, "кто стоял за полетами дронов", которые "появились с разных направлений". Беспилотники исчезли, подозреваемых пока нет.

Однако это не помешало премьер-министру Дании Метте Фредериксен заявить, что речь идет о "самой серьезной атаке на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день" (цитата по ТАСС). Как отметила политик, "мы не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит".

