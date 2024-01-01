Никита Кологривый воссоединился с бывшей женой

Накануне, 22 сентября, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера картины режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа "Момент истины" ("В августе сорок четвертого") Владимира Богомолова.

По красной дорожке мероприятия прошлось множество представителей кино и телевидения. В частности, были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, Сергей Безруков и Анна Матисон, Леонид Якубович, Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев, Владимир Познер и многие другие.

Особое внимание журналистов привлек актер Никита Кологривый. Он появился перед камерами с дочкой Есенией на руках. За артистом следовала его бывшая супруга, актриса Александрина Питиримова, с которой он расстался пару лет назад. В какой-то момент Никита даже обнял и поцеловал жену.

После этого в Сети теперь говорят, что таким образом Кологривый дал понять, что воссоединился с Питиримовой.

Ранее появилась информация, что Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане, где находился с рабочей командировкой. К счастью, артисту и остальной съемочной группе удалось спастись.