Елена Товстик ответила на интервью Дибровой: "Полина просто лжет всегда и везде"

Полина Диброва, которую винят в разводе миллиардера Романа Товстика с матерью его шестерых детей Еленой, на днях дала интервью. Она сняла с себя всю ответственность за разрушение семьи, заявив, что не имеет к этому отношения. Также Полина сообщила, что Елена давно откладывает операцию на груди и уже несколько лет живет с разорванным имплантом. Вот и сейчас, уверяет Диброва, вместо подготовки к операции Товстик якобы проводит время на Кипре с тренером, катаясь на велосипеде в горах.

Елена Товстик не оставила без ответа заявления оппонентки. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она выложила видео, в котором подтвердила, что действительно готовится лечь на операцию в Дубае. Некоторое время ей придется быть совершенно беспомощной, поэтому взять с собой детей не смогла. Также Елена сообщила, что позволяет себе минимальные физические нагрузки.

Вот только слова Полины о том, что она гоняет по горам на велосипеде, Елена категорически опровергла. "Покажите мне эти горы, покажите велосипеды. Где доказательства? Я готовлюсь к операции, и меня возмущает эта история. Полина просто лжет всегда и везде. Пожалуйста, перестань уже врать, тебе это не поможет. Хватит лжи", - заявила Товстик.

Также Елена повторила, что Полина якобы годами увивалась за ее мужем, при этом изображая с ней дружбу. Кроме того, отметила Товстик, Диброва так перед ней и не извинилась.

В Сети неоднозначно отнеслись к комментарию Елены. Одни поддержали ее, другие сочли слова Товстик за лукавство. Последние обратили внимание, что видео она записала в спортивных очках, в которых можно кататься на велосипеде. Также они указали на купальник, который хорошо просматривается через майку Елены.

