Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии, даже если развитие ситуации после предстоящих в республике парламентских выборов не потребует внешнего вмешательства. Об этом предупредила во вторник, 23 сентября, Служба внешней разведки России (СВР).

Как пояснили в спецслужбе, в качестве предлога западные страны задумали организацию вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских миротворцев.

Реализовать этот план предполагается не сразу после выборов, а несколько позже. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября 2026 года

Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии, поскольку "самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", цитирует сообщение российской разведки РИА Новости.

При этом молдавский президент Майя Санду пытается убедить свой народ в том, что Россия якобы "угрожает суверенитету страны" и готовит "вторжение в Одесскую область". В МИД России такие нелепые обвинения сочли паранойей.

При этом в Кремле подчеркивали, что российские власти, вопреки нередко звучащим с Запада обвинениям, никогда не вмешивались в избирательные процессы в Молдавии. Также в Москве отмечали, что выборы, победителем которых провозгласили Санду, не были ни демократическими, ни честными.