Венгрия отвергла требования США по российской нефти вопреки дружбе с Трампом

Отношения между Венгрией и Соединенными Штатами улучшились после возвращения в Овальный кабинет Дональда Трампа, но уступать его требованию по прекращению закупок российских энергоносителей Будапешт все равно не намерен. Такое заявление сделал во вторник, 23 сентября, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Трамп заявил, что американские власти готовы ввести новые санкции против России, как требуют в Европе, но при условии, что все европейские государства перестанут приобретать российскую нефть.

Однако, как подчеркнул Сийярто, "мы не можем обеспечить безопасные поставки энергоносителей для нашей страны без российских источников нефти и газа". Речь идет про "чисто физический вопрос", ведь "мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура".

При этом венгерский дипломат указал на существенное различие между Европой , с которой сейчас "совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле", и США, которые для Венгрии " теперь друг".

Петер Сийярто отметил, что "дружба с американским президентом — это совершенно другое, чем когда на тебя оказывают давление, независимо от того, что исходит от Брюсселя". Тем не менее, отказываться от российской нефти Венгрия не намерена, пишет The Guardian.

Ранее Трамп, встречаясь с главой британского кабмина Киром Стармером, заявил, что украинский конфликт завершится в случае ощутимого снижения стоимости нефти — это, по версии американского лидера, вынудит Россию свернуть боевые действия.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что "на слуху сейчас, конечно, ситуация с закупкой российской нефти". Он подчеркнул, что, например, Индия отказалась подчиниться давлению США и прекратить покупку энергоресурсов у нашей страны.