Краснов поставил точку в вопросе смертной казни в России

Возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом заявил кандидат на должность председателя Верховного суда, генпрокурор России Игорь Краснов.

Позиция государства по этому вопросу окончательна и основана на фундаментальных решениях Конституционного суда России.

"Мое мнение однозначно - это невозможно", - сказал он в ходе своего выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Ранее Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с призывом пересмотреть позицию Конституционного суда в отношении смертной казни и снять мораторий на применение высшей меры.