Беременная Агата Муцениеце покинула Россию

Совсем скоро Агата Муцениеце и Петр Дранга станут родителями. Пока известный музыкант, дирижер, аккордеонист-виртуоз занят работой, его супруга находится в декретном отпуске. Завершив все съемки и прочие проекты, Агата отправилась на Родину.

В своем официальном телеграм-канале Муцениеце сообщила, что посетила Ригу, а также побывала в любимой деревне. "Как же все таки хорошо, когда попадаешь в место, где провел детство! Деревня прекрасна до слез! Треск и запах печки, лес, грибы, тетя Маруся, рассказавшая, как дела и тропинки, по которым я ходила маленькая и смотрела на свои маленькие сапожки, кричала самолету, чтоб он увез в меня в полет! Есть в этом всем какая-то важная нить…" - рассказала Агата.

Актриса призналась, что чувствует нечто волшебное, что и ребенок, находящийся в животе, также вместе с ней навестил ее любимое место. "Важно помнить и навещать, обнимать деревья, которые там стоят до сих пор, обнимать маму и сестру! Это все сохраняет в нас какое-то внутреннее счастье... И неважно, кем мы стали, важно, что мы все равно любим..." - заключила актриса.

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились 25 августа. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре.