Максим Галкин* спешно погасил долги по коммуналке в подмосковном замке

Максим Галкин* погасил долги по электроэнергии в своем замке в подмосковной Грязи. Как стало известно накануне, юморист-иноагент задолжал свыше 500 тысяч рублей.

О долге Максима Галкина перед "Мосэнергосбытом" сообщил в понедельник, 22 сентября, телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что компания подала в суд на юмориста, требуя оплатить задолженность. Дело находится в производстве Черёмушкинского районного суда Москвы.

Подготовка дела к судебному разбирательству была назначена на 25 сентября.

В "Мосэнергосбыте" во вторник сообщили, что еще в августе направили иск в суд и извещение об ограничении подачи электричества. В итоге Галкин погасил задолженность. Это произошло еще 15 сентября, пишет "Москва 24".

Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехали из России после начала специальной военной операции. Юморист с тех пор не приезжал в Россию. При этом роскошный замок в подмосковной деревне Грязь постепенно разрушается. На фасаде замка заметили трещины, ржавчину и плесень.

*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.