Первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу. Об этом рассказали во вторник, 23 сентября, в российской Службе внешней разведки (СВР).

Как отметили в ведомстве, западные военные были отправлены на украинскую территорию в рамках плана по захвату Молдавии — в связи с этим "готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья".

Этот контингент, по задумке Брюсселя, поможет удержать Молдавию в русле русофобской политики коллективного Запада, если на предстоящих парламентских выборах победу одержат неугодные европейским чиновникам политики, цитирует сообщение российской разведки РИА Новости.

Ранее СВР уже разоблачала планы Запада по использованию Молдавии в военных целях. В спецслужбе рассказали, что в Брюсселе уже решено ускорить трансформацию Молдавии в "передовой плац­дарм" НАТО на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине.

Между тем главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией через пять лет — цели и задачи Запада уже заранее сформулированы.