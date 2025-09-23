Россияне пострадали при столкновении автобусов в Турции

Как минимум 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции.

Авария случилась утром 23 сентября на трассе D400 Аланья - Анталья недалеко от района Конаклы. Туристический микроавтобус, в котором ехали россияне, врезался сзади в городской пассажирский микроавтобус, двигавшийся в попутном направлении.

Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Российские дипломаты и турецкие власти выясняют подробности произошедшего, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье.

Турецкое агентство IHA пишет, что двое пострадавших в тяжелом состоянии.