ВС России нанесли групповой удар в ответ на террористическую атаку по Крыму

В ночь на 23 сентября российскими ВС был нанесен групповой удар по пунктам временного нахождения отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области. Кроме того, целью удара стали цеха предприятия "Мотор Сич" ВПК Украины.

Это ответ на террористическую атаку по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Также поражены места хранения дронов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого велись пуски ударных беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму.

Тем временем, подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.