В "Шереметьево" рассказали о ситуации с задержками рейсов

Порядка 48 рейсов задерживаются на вылет в столичном аэропорту "Шереметьево".

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия и контролирует соблюдение прав пассажиров. Ранее в воздушной гавани вводили ограничения для обеспечения безопасности рейсов.

Тем временем силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение атак вражеских беспилотников на московский регион. За сутки на подлете к Москве уничтожены уже 44 БПЛА. Всего в аэропортах Москвы на фоне атак беспилотников отменены и задержаны около 200 рейсов.