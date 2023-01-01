Правительство России на заседании в среду, 24 сентября, рассмотрит трехлетний макропрогноз. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

Как предупредил Решетников, темпы роста ВВП будут более скромными, чем в 2023 и 2024 годах, когда экономика росла более чем на 4%. По выражению главы профильного министерства, это является управляемой "мягкой посадкой".

Политик подчеркнул, что это важно для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы.

При этом внутренний спрос, прежде всего потребительский, останется основным драйвером экономического роста, а по мере замедления инфляционных процессов будет дальше открывается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, цитирует Решетникова "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин не согласился с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о стагнации экономики. Президент подтвердил, что некоторые члены правительства также говорят об экономическом застое из-за сохранения высокой ключевой ставки. Однако, как пояснил Владимир Путин, эта мера направлена на борьбу с инфляцией.

Тем временем Запад разочарован санкциями как инструментом сдерживания. The Washington Post пишет о потрясении, которое вызвал рост экономики России в условиях давления на нее целого ряда государств. Несостоятельная политика односторонних рестрикций представляется все менее эффективным оружием.