Россиянам напомнили порядок уплаты налога на вклады за 2024 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам напоминание о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, в личных кабинетах физических лиц размещена информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходов от банковских вкладов. Итоговая сумма, которую необходимо уплатить, будет направлена гражданам в течение осени в уведомлении вместе с имущественными налогами.

ФНС напоминает, что налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода по вкладам за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году.

Заплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров доложил Владимиру Путину о результатах работы ведомства. Благодаря введению упрощенной автоматизированной системы удалось в два раза сократить количество должников - более 20 миллионов плательщиков смогли рассчитаться с государством.

Тем временем в Госдуме прозвучало предложение расширить перечень налоговых вычетов для россиян, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ) и подтвердили это на диспансеризации. Авторы предложения выразили убежденность в том, что подобный подход финансово простимулирует людей внимательнее относиться к своему здоровью.