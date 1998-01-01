Лучшие в своем деле: Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

Мэр столицы Сергей Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера". В этом году участие приняли сотрудники более 1800 организаций. Сферы разные, но все очень важные для жизни города.

На вопрос о профессии Юлия Федина отвечает коротко и ёмко: "Я строю лучший город земли!" Инженером-строителем она стала по примеру отца. Начинала мастером, теперь - прораб. За 20 лет участвовала в возведении многих важных социальных объектов столицы: поликлиник, школ, детских садов.

"Работа требует созидательности или, наверное, всё таки реально любви к своей работе. Естественно чувство гордости, тогда когда ты видишь, когда дети ходят в детские сады, в школы. Наши родители, бабушки, дедушки в городские поликлиники. То есть ты наслаждаешься плодами своих трудов", - говорит Юлия.

Строители и слесари, токари и конструкторы, водители и библиотекари - сегодня в столичной мэрии лучшие представители самых востребованных профессий. Конкурс "Московские мастера" проходит с 1998 года. В этом году участие в нём приняли специалисты более 1800 столичных компаний и организаций. Соревнования проходили в несколько этапов - конкурсантам предстояло продемонстрировать самый высокий уровень мастерства. Награды победителям вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Развивая каждую отрасль, она требует качественных специалистов, но сами специалисты собственно являются залогом развития этих отраслей. Оказалось что самое главное всё-таки — это не просто какое-то сооружение построенное, а самое главное — это люди, их руки и их таланты. То же самое происходит и в городской сфере, и в транспорте, в коммунальной службе, в строительстве. Развиваясь активно, требует более квалифицированных и больше количества соответствующих специалистов. И я очень благодарен вам за то, что вы выбрали свои профессии, достигли такого уровня совершенства и мастерства. Я думаю, что ваши родители гордятся вами, ваши коллеги по предприятиям. Москва гордится вами, и я горжусь вами! Спасибо вам", - сказал Сергей Собянин.

Михаэл Нестеренко каждый день спасает жизни. Героем себя не считает, зато ощущает частью родного города. Спасателем стал не сразу - работал сервисным инженером, участвовал в добровольческом отряде, а затем решил сделать дело жизни профессией.

"Спасателем я уже работаю 15 лет, был пожарным с 2010 года, сейчас перешёл в спасатели. Опасностей в меру, рисков в меру. Мы же профессионалы", - говорит он.

Как и многие участники конкурса Юлия Мазина представляет трудовую династию. Дежурная станции метро каждый день - в самом центре московской жизни.

Самому старшему участнику конкурса - 57 лет, самым молодым - 20. Виталий Ситников организует городские события для молодежи.

"Когда молодёжь делает для молодёжи — это переходит в то, что чуть старше люди делают для чуть старших людей, и это просто гражданское воспитание, воспитание чувства социальной ответственности. Это просто хорошо", - говорит Виталий Ситников. Заместитель начальника управления по молодёжной политике МАИ.

В этом году на конкурсе были представлены новые профессии - помощник по уходу, рабочий зеленого хозяйства, специалист по социальной реабилитации, работник профессиональной уборки. Победители и призеры получили дипломы, денежные гранты от правительства Москвы и почетное звание "Московский мастер". Их всех объединяет главное - каждый день они делают город лучше.