Столичный электрофлот пополнился двумя новыми судами

Комфорт, мощь и надежность! Новые суда пополнили столичный электрофлот. Теперь их 31.

Этот водный транспорт модернизировали с учётом опыта эксплуатации прежних судов. Новые более удобны как для экипажа, так и для пассажиров. Мест стало больше. Аккумуляторные батареи теперь мощнее. Климат-контроль и освещение - самые современные и продуманные. А новые системы управления и швартования сделали эти электросуда более манёвренными.

"После прохождения пуско-наладочных работ они выйдут на новый, 3-й маршрут "Новоспасский — ЗИЛ" и усилят два действующих, в планах - дальнейшее развитие самого инновационного транспорта, запуск новых маршрутов, увеличение количество судов и причалов" - говорит Иван Феньков, первый заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок".