До роддома с мигалками: подольские полицейские доставили роженицу в больницу

Дорожная история со счастливым концом. В Подольске сотрудник ГАИ доставил роженицу в больницу. Будущая мама оказалась в плену пробки, когда на помощь пришли патрульные и довезли женщину с сиренами и мигалками.

Ситуация была экстремальная. Они очень боялись не успеть. Схватки начались внезапно. До роддома - не близко, а на дорогах - серьёзные пробки. И тут увидели машину Госавтоинспекции и решили просить о помощи. Майор полиции Иван Андрюхин моментально оценил обстановку.

"Было принято решение посадить в патрульную машину и проследовать в родильное отделение. После того как они сели, я оперативно доставил их в родильное отделение", - рассказал полицейский.

Иван включил сигнальное оповещение, выбрал самый оптимальный маршрут. Тем не менее, на дороге действительно временами приходилось непросто, надо было организовывать движение.

И вот благополучно, а, главное, вовремя добрались до роддома! И совсем скоро на свет появилась здоровая девочка. А через несколько дней во время выписки их с мамой поджидал приятный сюрприз. Добрый семейный гений - майор Иван Андрюхин - тоже приехал на встречу. И у семьи была возможность его поблагодарить.

Приехал майор, кстати, не с пустыми руками. Вручил счастливой маме цветы и очень полезный и символичный подарок — детское кресло.

Тот счастливый случай, когда с первых минут появления на свет, рядом с тобой те, кто приходит на помощь, умеет заботиться и защищать.