Бари Алибасов ушел из шоу-бизнеса и открыл кафешку напротив дома

78-летний Бари Алибасов в последнее время ушел в тень. Он перестал сниматься на телевидении и не посещает светские мероприятия. У продюсера наблюдались проблемы со здоровьем. Однако восстановившись, Алибасов решил не возвращаться в шоу-бизнес.

Но на месте продюсер не сидит. Вместе с супругой Еленой он запустил новое дело. "Они открыли кафешку вместе с женой напротив дома. Он сейчас почувствовал себя модным ресторатором. Возвращаться к музыке не планирует", - сообщил сын Бари Алибасова "Миру новостей".

Решение продюсера оставить шоу-бизнес поддержал его коллега Иосиф Пригожин. "Все когда-то надоедает. У человека есть предел, он устает. Думаете, быть продюсером — это легко? Это тяжелая работа на самом деле. Бари Алибасов - выдающийся продюсер. И он вполне может себе позволить заслуженный отдых. Он уже занял свое место в истории музыки и культуры. Легендарная личность", - рассуждает Пригожин.