В Пушкинском музее открылась выставка памяти искусствоведа Марины Бессоновой

Правильно подписанные полотна Моне, зал Сезана в постоянной экспозиции и разгаданная тайна триптиха Матисса. Сегодня в Пушкинском музее открылась выставка, посвященная памяти Марины Бессоновой. Выдающийся искусствовед, который с трепетом относился к своему делу. Теперь пришла очередь великих полотен отвечать благодарностью своему хранителю.

Это тот самый случай, когда у шедевров живописи, - новая задача. Или даже функция. Знаменитые на весь мир полотна французских импрессионистов рассказывают не о живописцах, периодах их жизни или манере письма. Они повествуют о человеке, который на протяжении долгих лет в Пушкинском музее все эти картины бережно сохранял и изучал. Марина Бессонова - искусствовед с мировым именем. На протяжении 30 лет она была хранителем и исследователем французской живописи XIX–XX веков. Причем "исследователь" - ключевое слово. Марина Бессонова вошла в международную команду кураторов, изучавших творчество Матисса. Что помогло, например, узнать методику создания знаменитого "Марокканского триптиха" художника.

"Это был настоящий прорыв в исследованиях Матисса, который позволил, скажем, и уточнить метод работы Матисса. Потому что и "Зора на террасе", и "Вход в Касбу" существенно меняли свои композиции в процессе работы. Как раз это хорошо видно в рентгене", - говорит Александра Данилова, куратор выставки, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Химические исследования показывают, что автор дорабатывал полотна, используя розовый цвет. Благодаря Марине Бессоновой, знаменитые Руанские соборы теперь никто не перепутает - многие годы полотна Клода Моне висели в Пушкинском с ошибочными подписями. Появилась традиция указывать в описании и знаменитых коллекционеров, благодаря которым сформировались музейные фонды.

"У нас не принято было упоминать их имена. Появились у нас эти все шедевры многочисленные, а то, что это богатые купцы московские покупали, обладая невероятно точным вкусом, об этом было не принято говорить долгое время. Это первое заявление громкое было", - говорит Елена Зиничева, куратор выставки, заведующая отделом визуальной информации ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Без участия Марины Бессоновой не обходилось ни одно важнейшее культурное событие 80–90-х годов. Она наполняла содержанием, готовила описания, инициировала многие знаковые выставочные проекты. К примеру, легендарная выставка "Москва — Париж" вызвала не только огромный интерес среди зрителей и критиков, но и подчеркнула связь русского и французского искусства тех лет. Бессонова первой сформулировала критерии изучения творчества "наивных" художников. А еще было посвящение Полю Гогену, Моне, Пикассо, почти научное погружение в искусство Византии. То, что в экспозиции появился целый зал Поля Сезанна, тоже заслуга Бессоновой.

"Марина Александровна считала Сезанна таким экспериментатором, философом и исследователем, и, конечно, благодаря ей, это стало много кому известно", - говорит Екатерина Ефимова, куратор выставки, хранитель фонда "Объекты и инсталляции" ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Главная задумка кураторов - рассказать о человеке, посвятившему свою жизнь исследованию живописных шедевров, а заодно передать динамику и импульс, который позволит выстраивать посетителю взаимосвязи между произведениями. Потому маршрут у каждого может быть свой - полнота восприятия обеспечена.