Дружба малайских медведей в Московском зоопарке дала трещину из-за одной вещи

Морковка раздора! Малайские медведи устроили сегодня в Московском зоопарке настоящую битву за сочный корнеплод!

Дружба медвежат дала трещину, едва между ними появилось вот это искушение. Звёздочка как истинная принцесса наслаждалась лакомством медленно, опрометчиво разделив морковь на две части. Лучик потянулся за куском, отставленный на полу, но тут же получил от подруги по физиономии.

Но он не сдался. Со второй попытки, наконец, смог ухватить заветный плод и скрыться в своём углу. Звёздочка драться не стала, но выводы явно сделала.