Мир находится на пороге ситуации, когда можно остаться без каких-либо документов, регулирующих область стратегической стабильности и безопасности. Об этом напомнил во вторник, 23 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что вопрос пролонгации Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) предметно не обсуждался во время личного общения президентов России и Соединенных Штатов.

Однако указанная "тема, в целом, поднималась в ходе контактов в том плане, что время, как шагреневая кожа, сокращается", заявил Песков, использовав для сравнения волшебный предмет из романа Оноре де Бальзака. Шагреневая кожа, согласно этому произведению, исполняла любые желания своего хозяина, но с каждым исполненным желанием кусок кожи уменьшался, а вместе с ним сокращалась и жизнь персонажа.

По словам Дмитрия Пескова, отсутствие документов наподобие ДСНВ "чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации", сообщает "Интерфакс".

При прежней администрации в Соединенных Штатах утверждали, что готовы к возобновлению диалога по ДСНВ, дело — за решением президента России Владимира Путина, однако Вашингтон якобы не видит с его стороны заинтересованности.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения. Москва готова еще год соблюдать количественные ограничения, а дальнейшие решения будут приняты на основе анализа обстановки.